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Президент Южной Кореи поднялся на борт американского авианосца в Пусане

Президент Южной Кореи поднялся на борт американского авианосца в Пусане Президент Республики Корея Юн Сок Ёль поднялся на борт американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который прибыл в порт южнокорейского города Пусан 22 июня.
Другие страны
25 июня 2024 г. 12:46
Президент Южной Кореи поднялся на борт американского авианосца в Пусане

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль поднялся на борт американского атомного авианосца "Теодор Рузвельт", который прибыл в порт южнокорейского города Пусан 22 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Со ссылкой на администрацию президента сообщается о том, что это третий случай в истории Республики Корея, когда ее лидер поднялся на борт американского авианосца. В 1974 году это сделал Пак Чон Хи, а в 1994 году Ким Ён Сам.

Президент назвал визит авианосца в порт проявлением "расширенного сдерживания", под которым подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника. "Это символизирует твердую приверженность США обещаниям в сфере безопасности Республике Корея, включая расширенное сдерживание", - сказал Юн Сок Ёль.

По его словам, трехстороннее сотрудничество Южной Кореи, США и Японии, которые разделяют ценности либеральной демократии, "станет еще одним мощным сдерживающим фактором, как и альянс Южной Кореи и США".

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