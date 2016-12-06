Президент Южной Кореи назвала срок своего ухода в отставку

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе пообещала уйти в отставку со своего поста в апреле 2017 года, сообщает Report со ссылкой на РБК.

Это заявление последовало после того, как депутаты ее собственной партии объявили, что могут набрать достаточное для объявления импичмента президенту число голосов. Если парламент проголосует за импичмент, и отстранит Пак Кын Хе отстранит от занимаемой должности, Конституционный суд страны должен будет утвердить это решение.

Пак Кын Хе заявила, что если парламент проголосует об импичменте раньше апреля, она будет ждать решения суда.