Президент Южной Кореи намерена улучшить условия для перебежчиков из КНДР

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе распорядилась создать "значительные" возможности для приема перебежчиков из КНДР и усилить их поддержку для обустройства на новом месте.

Как передает Report об этом сообщил ТАСС.

По словам Пак Кын Хе, это станет "проверкой почвы для воссоединения" страны.

Как сообщалось ранее, в начале октября она открыто призвала военнослужащих и жителей КНДР бежать из страны на Юг, выступая на торжественном собрании по случаю 68-й годовщины южнокорейских вооруженных сил.

На этот раз Пак Кын Хе заявила, что приток перебежчиков с Севера это "как бы воссоединение, которое наступило раньше, и забота о них становится подготовкой к будущему реальному воссоединению" Кореи.

"Растет число перебежчиков из северокорейской элиты, а также простых лиц, и мотивы у них разные: одни бегут, не видя перспектив для себя, другие — перспектив для своих детей", — приводит Рёнхап слова президента.