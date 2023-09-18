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Президент Южной Кореи на Генассамблее ООН поднимет вопрос сотрудничества РФ и КНДР

Президент Южной Кореи на Генассамблее ООН поднимет вопрос сотрудничества РФ и КНДР Лидер Южной Кореи Юн Сок Йоль планирует поднять вопрос сотрудничества России и КНДР перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 08:07
Президент Южной Кореи на Генассамблее ООН поднимет вопрос сотрудничества РФ и КНДР

Лидер Южной Кореи Юн Сок Йоль планирует поднять вопрос сотрудничества России и КНДР перед мировыми лидерами на Генеральной Ассамблее ООН.

Как передает Report со ссылкой на AP, южнокорейский глава государства считает, что международное сообщество должно более тесно объединиться, чтобы справиться с углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

"Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией является незаконным и несправедливым, поскольку оно противоречит резолюциям Совета Безопасности ООН и различным другим международным санкциям", - заявил Юн Сок Йоль.

Утверждается, что Пхеньян может пополнить запас исчерпаемых во время вторжения в Украину боеприпасов Москвы в обмен на экономическую помощь и технологии для модернизации своих систем вооружений, нацеленных на Южную Корею и США.

Отмечается, что в своей речи на Генассамблее ООН президент Южной Кореи расскажет о своей оценке российско-северокорейских шагов. Он добавил, что обсуждает контрмеры с США, Японией и другими партнерами.

"Наши две страны (Южная Корея и США) вновь подтвердили, что любая ядерная атака Северной Кореи встретится быстрым, подавляющим и решительным ответом, который приведет к концу режима", - сказал лидер Южной Кореи.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidenti BMT-də Rusiya-KXDR əməkdaşlığı məsələsini qaldıracaq

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