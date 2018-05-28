 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Южной Кореи может присоединиться к встрече лидеров США и КНДР

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Республики Корея.

    "Обсуждения [между лидерами США и КНДР] только начались, так что мы ждем, каковы будут их результаты, и в зависимости от исхода президент [Мун Чжэ Ин] может присоединиться к президенту [Дональду] Трампу и председателю [КНДР] Ким [Чен Ыну]", - сказал источник агентству.

    Он напомнил, что встреча лидеров США и КНДР может пройти 12 июня в Сингапуре.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi