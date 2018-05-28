Президент Южной Кореи может присоединиться к встрече лидеров США и КНДР

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин может присоединиться к встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента Республики Корея.

"Обсуждения [между лидерами США и КНДР] только начались, так что мы ждем, каковы будут их результаты, и в зависимости от исхода президент [Мун Чжэ Ин] может присоединиться к президенту [Дональду] Трампу и председателю [КНДР] Ким [Чен Ыну]", - сказал источник агентству.

Он напомнил, что встреча лидеров США и КНДР может пройти 12 июня в Сингапуре.