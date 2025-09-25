Президент Южной Кореи: КНДР почти разработала межконтинентальную баллистическую ракету

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён утверждает, что КНДР находится на последнем этапе разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

"Северная Корея находится на последнем этапе разработки МБР, способной нанести удар по США", - говорится в сообщении.

О том, какие конкретно ведутся разработки на данный момент, и насколько эффективная может быть ракета, пока неизвестно.

До этого издание Le Figaro сообщило, что по данным Сеула, у Северной Кореи, предположительно, есть до двух тонн высокообогащенного урана. Отмечается, что данные запасы позволяют создать огромное количество ядерного оружия для нужд КНДР.

Недавно Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея получила новое секретное оружие. Он также напомнил о создании эсминцев, назвав его "первым важным шагом в строительстве морской державы".