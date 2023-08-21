Президент Южной Кореи: КНДР может применить ядерное оружие

Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.
Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом в ходе заседания правительства заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
По словам президента, для достижения своей цели в войне Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие.
Юн Сок Ёль призвал готовиться к противостоянию возможным попыткам КНДР в случае войны с помощью распространения фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее.
Он также предупредил о вероятных намерениях Пхеньяна парализовать посредством атак на атомные электростанции, передовые промышленные объекты и телекоммуникационные сети национальную инфраструктуру Южной Кореи.