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Президент Южной Кореи: КНДР может применить ядерное оружие

Президент Южной Кореи: КНДР может применить ядерное оружие Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.
Другие страны
21 августа 2023 г. 08:43
Президент Южной Кореи: КНДР может применить ядерное оружие

Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом в ходе заседания правительства заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

По словам президента, для достижения своей цели в войне Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие.

Юн Сок Ёль призвал готовиться к противостоянию возможным попыткам КНДР в случае войны с помощью распространения фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее.

Он также предупредил о вероятных намерениях Пхеньяна парализовать посредством атак на атомные электростанции, передовые промышленные объекты и телекоммуникационные сети национальную инфраструктуру Южной Кореи.

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Версия на английском языке South Korean President: DPRK may use nuclear weapons
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya prezidenti: “Şimali Koreya nüvə silahından istifadə edə bilər”

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