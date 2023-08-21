Президент Южной Кореи: КНДР может применить ядерное оружие

Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.

Пхеньян для достижения своих целей может применить ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом в ходе заседания правительства заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

По словам президента, для достижения своей цели в войне Северная Корея полностью мобилизует все доступные средства и будет готова применить ядерное оружие.

Юн Сок Ёль призвал готовиться к противостоянию возможным попыткам КНДР в случае войны с помощью распространения фальшивых новостей и мобилизации антигосударственных пропагандистских сил посеять серьезную социальную неразбериху и раскол в Южной Корее.

Он также предупредил о вероятных намерениях Пхеньяна парализовать посредством атак на атомные электростанции, передовые промышленные объекты и телекоммуникационные сети национальную инфраструктуру Южной Кореи.