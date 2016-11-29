Президент Южной Кореи готова досрочно покинуть пост

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Президент Республики Корея Пак Кын Хе принесла извинения гражданам страны в связи с коррупционным скандалом в ее окружении и выразила готовность досрочно покинуть свой пост. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она заявила в ходе телевизионного обращения к нации.

"Еще раз извиняюсь перед народом за свою неискренность", - заявила она, отметив, что дальнейшую ее судьбу должен определить парламент страны. "Я предлагаю парламенту решить мое будущее, включая сокращение срока моего президентства", - подчеркнула она.

Прокуратура Южной Кореи 20 ноября распространила промежуточные результаты расследования по делу Чхве Сун Силь - близкой подруги Пак Кын Хе. Чхве Сун Силь, а также двум бывшим сотрудникам администрации президента, предъявлены обвинения в коррупции, вымогательстве и злоупотреблении служебными полномочиями.