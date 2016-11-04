Президент Южной Кореи готова дать показания по скандалу в стране

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Пак Кын Хе вновь извинилась и заявила о готовности дать показания по скандалу вокруг ее приближенной Цой Сун Силь.

Как передает Report, по словам главы государства, для того, чтобы выяснить правду, она отдала распоряжение своей администрации и секретариату активно помогать расследованию, и сама готова дать добровольные показания.

"Если необходимо, я тоже искренне готова к следствию со стороны прокуратуры, и согласна даже на специальное расследование", — сказала Пак Кын Хе в пятницу в обращении к народу, которое транслировалась по южнокорейскому телевидению.

Предполагается, что общественность будет настаивать на независимом расследовании скандала, и президент согласилась дать показания.

Скандал разгорелся после того, как стало известно о вовлечении в государственные дела приближенной президента Цой Сун Силь, которую также подозревают в присвоении крупных сумм из некоммерческих фондов, созданных с использованием связей этой особы.