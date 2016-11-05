Президент ЮАР заявляет, что не боится сесть в тюрьму

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент ЮАР Джейкоб Зума на фоне скандала с тратой госимущества заявил, что не боится тюремного заключения, сообщает Report со ссылкой на Франс Пресс.

"Я провел много времени в тюрьме. Я не боюсь тюрьмы, я там был", — приводит агентство слова Зумы, который десять лет провел в заключении на острове Роббенэйланд вместе с Нельсоном Манделой.

В последнее время правящая партия испытывает давление со стороны оппозиции в связи со скандалом с тратой госимущества.

Президентский срок Зумы заканчивается в 2019 году, когда должны пройти выборы главы государства.