Президент ЮАР заявил о четвертой волне COVID-19 в стране

В ЮАР начинается четвертая волна коронавируса.

В ЮАР начинается четвертая волна коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса, который призвал граждан незамедлительно вакцинироваться.

"По мере того, как страна готовится к праздничному сезону, неотложной задачей является, чтобы как можно больше людей прошли вакцинацию", - подчеркнул Рамафоса.

За прошедшую неделю число выявляемых за сутки заражений в стране возросло в пять раз. Около четверти результатов тестирования на коронавирус является положительным. Две недели назад положительные тесты на COVID-19 составляли лишь 2% от всех результатов. Рамафоса также сказал, что сейчас в стране доминируют случаи заражения новым штаммом "омикрон".

Президент ЮАР призвал соблюдать правила дистанцирования, носить маски, а также сократить контакты с людьми за пределами одного домохозяйства.