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Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент ЮАР заразился коронавирусом Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию.
Другие страны
13 декабря 2021 г. 02:12
Президент ЮАР заразился коронавирусом
Сирил Рамафоса

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном Twitter канцелярии президента.

"Президент получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию", - говорится в заявлении. Сирил Рамафоса чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе на предстоящую неделю.

В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь "предостережением" для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.

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Версия на азербайджанском языке CAR Prezidentində virus aşkarlanıb

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