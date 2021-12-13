Президент ЮАР заразился коронавирусом

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию.

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, и ушел на самоизоляцию.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном Twitter канцелярии президента.

"Президент получает лечение от незначительных симптомов COVID-19 после положительного результата теста на коронавирусную инфекцию", - говорится в заявлении. Сирил Рамафоса чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции в Кейптауне и передал свои полномочия вице-президенту страны Дэвиду Мабузе на предстоящую неделю.

В ведомстве также отметили, что президент назвал свою болезнь "предостережением" для всех граждан страны, напоминающим о необходимости вакцинации.