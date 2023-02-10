Президент ЮАР ввел режим национального бедствия в связи с энергокризисом

Режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества вводится в ЮАР.

Режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества вводится в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая с ежегодным обращением к нации о положении дел в стране на совместном заседании обеих палат парламента.

"В стране вводится режим национального бедствия в связи с энергетическим кризисом, - сказал он. - Мы обязаны отреагировать на энергетический кризис и его последствия. Восстановление энергетической безопасности является высшим приоритетом в деятельности всего правительства".

Режим национального бедствия позволяет правительству и местным властям оказывать экстренную помощь бизнесу и гражданам, пострадавшим от нехватки электричества.