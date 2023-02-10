Президент ЮАР ввел режим национального бедствия в связи с энергокризисом

Режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества вводится в ЮАР.
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"В стране вводится режим национального бедствия в связи с энергетическим кризисом, - сказал он. - Мы обязаны отреагировать на энергетический кризис и его последствия. Восстановление энергетической безопасности является высшим приоритетом в деятельности всего правительства".
Режим национального бедствия позволяет правительству и местным властям оказывать экстренную помощь бизнесу и гражданам, пострадавшим от нехватки электричества.