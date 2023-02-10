О нас

Президент ЮАР ввел режим национального бедствия в связи с энергокризисом

Президент ЮАР ввел режим национального бедствия в связи с энергокризисом Режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества вводится в ЮАР.
Другие страны
10 февраля 2023 г. 00:12
Президент ЮАР ввел режим национального бедствия в связи с энергокризисом

Режим национального бедствия из-за затяжных веерных отключений электричества вводится в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в четверг президент ЮАР Сирил Рамапоса, выступая с ежегодным обращением к нации о положении дел в стране на совместном заседании обеих палат парламента.

"В стране вводится режим национального бедствия в связи с энергетическим кризисом, - сказал он. - Мы обязаны отреагировать на энергетический кризис и его последствия. Восстановление энергетической безопасности является высшим приоритетом в деятельности всего правительства".

Режим национального бедствия позволяет правительству и местным властям оказывать экстренную помощь бизнесу и гражданам, пострадавшим от нехватки электричества.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
HaberGlobal подготовил сюжет о помощи Фонда Гейдара Алиева в районе землетрясения
9 февраля 2023 г. 11:22
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана
8 февраля 2023 г. 16:21
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
Пресс-секретарь МИД: Из Турции эвакуированы 205 граждан Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:48
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
ФотоРепортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 
8 февраля 2023 г. 14:41
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi