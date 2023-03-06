Президент ЮАР провел перестановки в правительстве

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил в понедельник о назначении нового вице-президента страны, а также о перестановках в правительстве.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил в понедельник о назначении нового вице-президента страны, а также о перестановках в правительстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава государства выступил с соответствующим заявлением по общенациональному телевидению.

"Я назначил вице-президентом страны Пола Машатиле, который сменил на данном посту ушедшего в отставку Дэвида Мабузу", - сообщил Рамапоса. Также назначены пять новых министров, созданы новые ведомства: министерство планирования, мониторинга и оценки и министерство электроэнергии. Последнее возглавил Кгосиентшо Рамокгопа.

Правительство ЮАР покинули три министра: спорта, искусства и культуры Нати Мтетва, туризма Линдиве Сисулу, по делам женщин, молодежи и инвалидов Маите Нкоана-Машабане. Проведены перестановки и перераспределение полномочий среди министров. Силовой и финансовый блок правительства остались без изменений, глава МИД Надели Пандор сохранила свой пост.

"Я стремился к обновлению правительства при одновременном сохранении его стабильной работы, - заявил Рамапоса. - Новые назначения обеспечат реальный прогресс в течение ближайших месяцев и устойчивое восстановление экономики страны". Глава государства подчеркнул, что дополнительные усилия будут сделаны в первую очередь для решения проблемы длительных общенациональных отключений электричества.