Президент ЮАР проинформировал Зеленского о деталях своего разговора с российской стороной

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамапосой.

Как передает Report, об этом украинский лидер сообщил в своем телеграм-канале.

Стороны обсудили пути достижения мира, отметил Зеленский.

"Рамапоса также поделился деталями своего разговора с российской стороной. Позиция Украины абсолютно четкая: путь к миру должен начаться с прекращения огня. Мы готовы к этому, как и к встречам на высшем уровне в различных форматах. С первых секунд войны мы хотим ее закончить, потому что не Украина эту войну начинала. Именно Россия является единственной причиной затягивания и отсутствия мира", - говорится в публикации.

Кроме того, он проинформировал собеседника о своих контактах на днях с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

"Многое уже сделано. Согласовываем нашу общую позицию со всеми партнерами, и эта позиция должна быть сильной. Это о будущей архитектуре безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 7 августа президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из ЮАР Рамапосой и сообщил ему об итогах встречи со спецпосланником Уиткоффом.