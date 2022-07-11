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Президент ЮАР призвал к активным действиям властей и общественности против преступности

Президент ЮАР призвал к активным действиям властей и общественности против преступности Президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил в воскресенье, что ни одна часть страны не должна стать местом для безнаказанных действий террористов, бандитов и насильников, а также позволять незаконный оборот огнестрельного оружия.
Другие страны
11 июля 2022 г. 05:48
Президент ЮАР призвал к активным действиям властей и общественности против преступности

Президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил в воскресенье, что ни одна часть страны не должна стать местом для безнаказанных действий террористов, бандитов и насильников, а также позволять незаконный оборот огнестрельного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подчеркнул Рамафоза, комментируя три вооруженных нападения на посетителей баров, произошедшие в ночь на 10 июля, что привело к гибели более 20 человек.

"Мы не можем позволить преступникам терроризировать нас", - сказал он.

"Правительство, граждане и структуры гражданского общества должны теснее сотрудничать для того, чтобы страна поступательно развивалась, чтобы снижался уровень насильственных преступлений и прекратился незаконный оборот огнестрельного оружия", - говорится в заявлении президента, опубликованном на правительственном портале. Рамафоза поручил службам безопасности в сотрудничестве с лидерами общин найти и передать правосудию тех, кто виновен в произошедших в ночь на 10 июля нападениях и убийствах.

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