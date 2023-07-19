Президент ЮАР приравнял арест Путина по ордеру МУС к объявлению войны РФ

Гипотетический арест в ЮАР президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.
Как передает
"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", - цитирует президента Bloomberg.
По его словам, Южная Африка не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией и не желает этого делать. Рамафоса также отметил, что Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи "с ядерной угрозой со стороны России после выдачи ордера на арест".
Ранее Россия отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина.
Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за "незаконное перемещение детей из Украины в Россию".