Президент ЮАР приравнял арест Путина по ордеру МУС к объявлению войны РФ

Гипотетический арест в ЮАР президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.

Гипотетический арест в ЮАР президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) был бы равносилен объявлению войны России.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом заявил южнофариканский лидер Сирил Рамафоса в документах, направленных в Высокий суд южноафриканской провинции Гаутенг.

"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", - цитирует президента Bloomberg.

По его словам, Южная Африка не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией и не желает этого делать. Рамафоса также отметил, что Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи "с ядерной угрозой со стороны России после выдачи ордера на арест".

Ранее Россия отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров вместо президента России Владимира Путина.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта. Суд считает, что на них лежит ответственность за "незаконное перемещение детей из Украины в Россию".