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Президент ЮАР обсудит "зерновую сделку" с Путиным и Зеленским

Президент ЮАР обсудит "зерновую сделку" с Путиным и Зеленским Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее "зерновой сделки" с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Другие страны
18 июля 2023 г. 14:56
Президент ЮАР обсудит зерновую сделку с Путиным и Зеленским

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее "зерновой сделки" с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом сообщили в Офисе президента ЮАР.

Также он намерен поднять эту тему с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Отметим, что вчера российская сторона заявила о том, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Вслед за этим Евросоюз осудил данное решение, а ряд стран призвали Россию безотлагательно возобновить реализацию "зерновой сделки".

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Версия на английском языке South African President Ramaphosa to discuss grain deal with Putin, Zelenskyy

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