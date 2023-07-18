Президент ЮАР обсудит "зерновую сделку" с Путиным и Зеленским

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее "зерновой сделки" с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее "зерновой сделки" с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Как передает Report со ссылкой местные СМИ, об этом сообщили в Офисе президента ЮАР.

Также он намерен поднять эту тему с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Отметим, что вчера российская сторона заявила о том, что договоренности по "зерновой сделке" фактически прекращены. Вслед за этим Евросоюз осудил данное решение, а ряд стран призвали Россию безотлагательно возобновить реализацию "зерновой сделки".