Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Как передает Report , об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире телеканала Pink.

По его словам, Сербия производит и продает боеприпасы, но не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Ранее сербское оборонное предприятие "Крушик" проверило и опровергло подлинность документов, которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине.

Руководство предприятия назвало "недостоверной информацию" о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

В тексте также говорится, что компания не заключала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая значится в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.