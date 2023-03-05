Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.
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По его словам, Сербия производит и продает боеприпасы, но не поставляет оружие ни России, ни Украине.
Ранее сербское оборонное предприятие "Крушик" проверило и опровергло подлинность документов, которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине.
Руководство предприятия назвало "недостоверной информацию" о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".
В тексте также говорится, что компания не заключала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая значится в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.