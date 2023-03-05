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Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.
Другие страны
5 марта 2023 г. 18:00
Президент Вучич: Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине

Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Как передает Report, об этом президент Сербии Александар Вучич заявил в эфире телеканала Pink.

По его словам, Сербия производит и продает боеприпасы, но не поставляет оружие ни России, ни Украине.

Ранее сербское оборонное предприятие "Крушик" проверило и опровергло подлинность документов, которые прилагались к сообщениям о предполагаемой продаже оружия Украине.

Руководство предприятия назвало "недостоверной информацию" о том, что компания поставляла Киеву 122-миллиметровые ракеты для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".

В тексте также говорится, что компания не заключала договор о поставках с турецкой Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, которая значится в украинском сертификате конечного пользователя как импортер.

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Версия на азербайджанском языке Vuçiç: "Serbiya nə Rusiyaya, nə də Ukraynaya silah verir"

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