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Президент Вучич объявил новый состав правительства Сербии

Президент Вучич объявил новый состав правительства Сербии Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики.
Другие страны
23 октября 2022 г. 13:57
Президент Вучич объявил новый состав правительства Сербии

Президент Сербии Александар Вучич объявил новый состав правительства республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, имена министров Вучич зачитал выступая на заседании Центрального комитета Сербской прогрессивной партии.

"Премьер-министр Ана Брнабич, вице-премьер и министр иностранных дел - Ивица Дачич, вице-премьер и министр обороны - Милош Вучевич, вице-премьер и министр финансов - Синиша Мали", - объявил глава государства под аплодисменты членов партии, подчеркнув, что ЦК СПП поддержал состав правительства.

Для начала работы нового кабмина теперь необходимо, чтобы его подержали депутаты парламента республики, что при наличии парламентского большинства у Сербской прогрессивной партии Александара Вучича совместно с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича становится формальностью.

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