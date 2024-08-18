Президент Вьетнама прибыл с визитом в Китай

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент То Лам в воскресенье утром прибыл в город Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, юг КНР).

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (КПВ), президент То Лам в воскресенье утром прибыл в город Гуанчжоу (административный центр провинции Гуандун, юг КНР).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, самолет вьетнамского лидера приземлился в 09:25 по пекинскому времени (05:25 по бакинскому времени). Как отмечается, То Лам в Гуанчжоу посетит места революционной деятельности основателя КПВ Хо Ши Мина (1890-1969).

Действующий президент Вьетнама совершает свою первую зарубежную поездку после вступления в должность. Как прокомментировала ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, это "в полной мере отражает большое внимание, [которое он придает] развитию отношений между двумя партиями и государствами".

В ходе государственного визита, который продлится до 20 августа, То Лам встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, а также по отдельности с премьером Госсовета Ли Цяном, главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент) Чжао Лэцзи и председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) Ван Хунином.