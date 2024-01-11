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Президент Венгрии заявила, что мир не смог адекватно ответить на главные вызовы 2023 года

Президент Венгрии заявила, что мир не смог адекватно ответить на главные вызовы 2023 года Международное сообщество неадекватно реагировало в 2023 году на главные вызовы, в том числе на вооруженные конфликты, поэтому ответы на них придется искать уже в 2024 году.
Другие страны
11 января 2024 г. 04:57
Президент Венгрии заявила, что мир не смог адекватно ответить на главные вызовы 2023 года

Международное сообщество неадекватно реагировало в 2023 году на главные вызовы, в том числе на вооруженные конфликты, поэтому ответы на них придется искать уже в 2024 году.

Как передает Report, такое мнение выразила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на новогоднем приеме, организованном для послов иностранных государств в Будапеште.

По ее словам, глобальные вызовы 2023 года никуда не исчезли и по-прежнему требуют совместных усилий всего мира. В числе таких вызовов Новак назвала военные конфликты, в первую очередь в Украине и на Ближнем Востоке, экономические трудности, политическую нестабильность во многих странах, социальную напряженность, стихийные бедствия, нелегальную миграцию, распространение дезинформации, появление искусственного интеллекта, чрезмерное влияние технологических компаний, а также "деятельность неполитических субъектов со скрытыми политическими амбициями".

"Вопрос в том, как международное сообщество, мировые лидеры будут справляться с этими вызовами", - сказала президент. По ее словам, "до сих пор ответы на них были достаточно неадекватными, но 2024 год открывает огромные возможности", поскольку во многих государствах пройдут президентские и парламентские выборы, способные принести перемены. Выборы "затронут около 4 млрд человек в 76 странах", уточнила Новак.

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