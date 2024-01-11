Президент Венгрии заявила, что мир не смог адекватно ответить на главные вызовы 2023 года

Международное сообщество неадекватно реагировало в 2023 году на главные вызовы, в том числе на вооруженные конфликты, поэтому ответы на них придется искать уже в 2024 году.

Международное сообщество неадекватно реагировало в 2023 году на главные вызовы, в том числе на вооруженные конфликты, поэтому ответы на них придется искать уже в 2024 году.

Как передает Report , такое мнение выразила президент Венгрии Каталин Новак, выступая на новогоднем приеме, организованном для послов иностранных государств в Будапеште.

По ее словам, глобальные вызовы 2023 года никуда не исчезли и по-прежнему требуют совместных усилий всего мира. В числе таких вызовов Новак назвала военные конфликты, в первую очередь в Украине и на Ближнем Востоке, экономические трудности, политическую нестабильность во многих странах, социальную напряженность, стихийные бедствия, нелегальную миграцию, распространение дезинформации, появление искусственного интеллекта, чрезмерное влияние технологических компаний, а также "деятельность неполитических субъектов со скрытыми политическими амбициями".

"Вопрос в том, как международное сообщество, мировые лидеры будут справляться с этими вызовами", - сказала президент. По ее словам, "до сих пор ответы на них были достаточно неадекватными, но 2024 год открывает огромные возможности", поскольку во многих государствах пройдут президентские и парламентские выборы, способные принести перемены. Выборы "затронут около 4 млрд человек в 76 странах", уточнила Новак.