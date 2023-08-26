Президент Венгрии: Скоро произойдут перемены в области урегулирования в Украине

Президент Венгрии Каталин Новак выразила мнение, что скоро произойдут перемены в области урегулирования в Украине.

Президент Венгрии Каталин Новак выразила мнение, что скоро произойдут перемены в области урегулирования в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сказала в интервью газете Il Messaggero

Президент отметила, что миссия папского посланника по урегулированию в Украине кардинала Маттео Дзуппи, посетившего ранее Киев, Москву, Вашингтон и собирающего в Пекин, "должна сработать".

"Я верующий человек и верю в силу, которую Папа Римский Франциск получает от Бога, чтобы действовать во имя общего блага. Он хочет общаться со всеми, я уверена в этом пути и очень надеюсь, что придет время, когда он [понтифик] будет играть ключевую роль в мирных переговорах. Я по-прежнему уверена, что в скором времени произойдут перемены. Уже то, что Дзуппи вел переговоры с ключевыми фигурами, а теперь он будет делать это еще и в Китае, является важным моментом. Существенный сигнал", - сказала Новак.

Ранее президент Венгрии побывала в Киеве, где встретилась с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она заявляла, что "Венгрия готова сыграть посредническую роль в налаживании мирных переговоров" об урегулировании украинского конфликта. Тогда Новак сообщила, что отправится из Киева в Рим и Ватикан, где встретится с Папой Франциском, которому также "передаст это послание".