Президент Венгрии предложил Орбану сформировать новое правительство

Действующий президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новый кабинет министров.

Действующий президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новый кабинет министров.

Как передает Report со ссылкой на телеканал M1, Ядер отметил, что на инаугурационном заседании парламента, запланированном на предстоящий понедельник, он повторит просьбу о формировании нового кабмина и вновь предложит кандидатуру Орбана на пост председателя правительства.

Орбан подтвердил свою готовность сформировать обновленное правительство, однако не стал уточнять какие-либо детали относительно состава будущего кабмина, добавив, что в настоящее время ведет переговоры с претендентами на министерские должности.

4 апреля венгерский правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана одержал победу на парламентских выборах, получив 135 мест в парламенте из 199. Партия "Фидес" находится у власти 12 лет и трижды получала конституционное большинство в Национальном собрании Венгрии.