О нас
Аудио новости

Президент Венгрии предложил Орбану сформировать новое правительство

Президент Венгрии предложил Орбану сформировать новое правительство Действующий президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новый кабинет министров.
Другие страны
29 апреля 2022 г. 13:12
Президент Венгрии предложил Орбану сформировать новое правительство

Действующий президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новый кабинет министров.

Как передает Report со ссылкой на телеканал M1, Ядер отметил, что на инаугурационном заседании парламента, запланированном на предстоящий понедельник, он повторит просьбу о формировании нового кабмина и вновь предложит кандидатуру Орбана на пост председателя правительства.

Орбан подтвердил свою готовность сформировать обновленное правительство, однако не стал уточнять какие-либо детали относительно состава будущего кабмина, добавив, что в настоящее время ведет переговоры с претендентами на министерские должности.

4 апреля венгерский правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством премьера Виктора Орбана одержал победу на парламентских выборах, получив 135 мест в парламенте из 199. Партия "Фидес" находится у власти 12 лет и трижды получала конституционное большинство в Национальном собрании Венгрии.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
В Промпарке Азерсун пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
ФотоВ "Промпарке Азерсун" пожар продолжается, на месте происшествия находится министр по чрезвычайным ситуациям
29 апреля 2022 г. 00:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi