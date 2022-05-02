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Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство

Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство страны. Выступая в понедельник на заседании парламента, глава государства отметил, что обращается к Орбану с таким предложением, поскольку возглавляемая
Другие страны
2 мая 2022 г. 14:53
Президент Венгрии попросил Орбана сформировать новое правительство

Президент Венгрии Янош Адер попросил премьер-министра Виктора Орбана сформировать новое правительство страны. Выступая в понедельник на заседании парламента, глава государства отметил, что обращается к Орбану с таким предложением, поскольку возглавляемая им партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" одержала 3 апреля убедительную победу на всеобщих выборах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом глава Венгрии заявил на первой сессии парламента нового созыва, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала "М-1".

"Поэтому я прошу Виктора Орбана начать формирование правительства", - сказал Адер.

Вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - ФИДЕС получила в Государственном собрании (однопалатном парламенте) Венгрии 135 из 199 депутатских мандатов. Это дало возможность Орбану остаться на посту премьера еще на четыре года. Он возглавляет правительство страны уже в течение трех сроков подряд - с 2010 года, а до этого занимал должность премьера с 1998 по 2002 год.

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