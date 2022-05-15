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Президент Венгрии осудила войну России против Украины

Президент Венгрии осудила войну России против Украины Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Она призвала расследовать военные преступления РФ.
Другие страны
15 мая 2022 г. 07:06
Президент Венгрии осудила войну России против Украины

Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Она призвала расследовать военные преступления РФ.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, Новак заявила, что впоследствии приедет в Польшу и это будет жестом для налаживания отношений с Варшавой.

По ее словам, Венгрия осуждает Россию за вооруженное вторжение в суверенное государство.

"Мы говорим нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - сказала она.

Она добавила, что война в Украине велась также против миролюбивых венгров. Кроме того, отмечается, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления РФ.

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