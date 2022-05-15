Президент Венгрии осудила войну России против Украины

Президент Венгрии Каталин Новак осудила вторжение России в Украину. Она призвала расследовать военные преступления РФ.
Как передает Report со ссылкой на
По ее словам, Венгрия осуждает Россию за вооруженное вторжение в суверенное государство.
"Мы говорим нет всем усилиям, направленным на восстановление Советского Союза", - сказала она.
Она добавила, что война в Украине велась также против миролюбивых венгров. Кроме того, отмечается, что Венгрия требует расследовать и наказывать военные преступления РФ.