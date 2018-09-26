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    Президент Венесуэлы заявил о желании лично встретиться с Трампом

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов лично встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом президент сказал в эфире государственного телевидения.

    "Я думаю, мы поймём друг друга, если поговорим. Дай бог, чтобы в один из дней произошла встреча лицом к лицу", — сказал Мадуро.

    Также президент Венесуэлы призвал Вашингтон легализовать всех латиноамериканских и карибских мигрантов на территории США. В свою очередь он сам подписал указ о предоставлении венесуэльского гражданства более чем 8,3 тысячи иностранцев.

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