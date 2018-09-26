Президент Венесуэлы заявил о желании лично встретиться с Трампом

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов лично встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом президент сказал в эфире государственного телевидения.

"Я думаю, мы поймём друг друга, если поговорим. Дай бог, чтобы в один из дней произошла встреча лицом к лицу", — сказал Мадуро.

Также президент Венесуэлы призвал Вашингтон легализовать всех латиноамериканских и карибских мигрантов на территории США. В свою очередь он сам подписал указ о предоставлении венесуэльского гражданства более чем 8,3 тысячи иностранцев.