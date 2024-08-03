Президент Венесуэлы заявил о готовящемся теракте в Каракасе

Боевики планируют провести теракт в Каракасе.
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"Мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. <...> Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас", — отметил он.
Венесуэльский лидер пояснил, что часть боевиков прибыла в столицу из штата Сулия. Они уже принимали участие в беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после президентских выборов.
Отметим, что сегодня в Каракасе должны состояться массовые демонстрации сторонников Мадуро и оппозиции.