Президент Венесуэлы заявил о готовящемся теракте в Каракасе

Боевики планируют провести теракт в Каракасе.

Боевики планируют провести теракт в Каракасе.

Как передает Report , об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции во дворце Мирафлорес.

"Мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. <...> Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас", — отметил он.

Венесуэльский лидер пояснил, что часть боевиков прибыла в столицу из штата Сулия. Они уже принимали участие в беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после президентских выборов.

Отметим, что сегодня в Каракасе должны состояться массовые демонстрации сторонников Мадуро и оппозиции.