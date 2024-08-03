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Президент Венесуэлы заявил о готовящемся теракте в Каракасе

Президент Венесуэлы заявил о готовящемся теракте в Каракасе Боевики планируют провести теракт в Каракасе.
Другие страны
3 августа 2024 г. 08:37
Президент Венесуэлы заявил о готовящемся теракте в Каракасе

Боевики планируют провести теракт в Каракасе.

Как передает Report, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе пресс-конференции во дворце Мирафлорес.

"Мы можем раскрыть свой источник информации в этих преступных группах. <...> Часть этих групп наемников, вооруженных гранатами и другим оружием, намерены завтра совершить атаку в районе Бельомонте, Каракас", — отметил он.

Венесуэльский лидер пояснил, что часть боевиков прибыла в столицу из штата Сулия. Они уже принимали участие в беспорядках в столичном муниципалитете Петаре после президентских выборов.

Отметим, что сегодня в Каракасе должны состояться массовые демонстрации сторонников Мадуро и оппозиции.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela Prezidenti Karakasda gözlənilən terror aktından danışıb

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