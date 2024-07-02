О нас

Президент Венесуэлы сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

Президент Венесуэлы сообщил о возобновлении прямых переговоров с США Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений между двумя странами.
Другие страны
2 июля 2024 г. 08:19
Президент Венесуэлы сообщил о возобновлении прямых переговоров с США

Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión "С Мадуро плюс".

"Я принял предложение правительства США возобновить прямой диалог", - заявил Мадуро. Он отметил, что в переговорах, которые начнутся 3 июля, примут участие председатель Национальной ассамблеи (парламента) Хорхе Родригес Гомес, являющийся "руководителем национального диалога", и Эктор Родригес Кастро - "представитель Венесуэлы на переговорах".

"Мы будем вести переговоры, чтобы заключить новые соглашения и добиться выполнения уже заключенных ранее договоров", - указал президент. "Я выступаю за диалог, взаимопонимание, за будущее наших отношений, за перемены при полном соблюдении суверенитета и независимости Венесуэлы", - подчеркнул Мадуро.

Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

На юге Мексики в ходе столкновения наркокартелей погибли не менее 20 человек
На юге Мексики в ходе столкновения наркокартелей погибли не менее 20 человек
2 июля 2024 г. 07:54
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы у границы с КНДР
2 июля 2024 г. 07:16
При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек
При обрушении трехэтажного дома в центре Египта погибли пять человек
2 июля 2024 г. 05:20
КНДР испытала баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой
КНДР испытала баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой
2 июля 2024 г. 04:19
Власти Нидерландов выдали разрешение на поставку Украине истребителей F-16
Власти Нидерландов выдали разрешение на поставку Украине истребителей F-16
2 июля 2024 г. 03:46
Хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США
Хуситы заявили об атаке на четыре судна, связанных с Британией, Израилем и США
2 июля 2024 г. 02:21
В Кении число погибших в ходе беспорядков достигло 39 человек
В Кении число погибших в ходе беспорядков достигло 39 человек
2 июля 2024 г. 01:16
На востоке ДР Конго атаковали гуманитарный конвой
На востоке ДР Конго атаковали гуманитарный конвой
2 июля 2024 г. 00:41
Кадыров назначил своего племянника секретарем Совбеза Чечни
Кадыров назначил своего племянника секретарем Совбеза Чечни
2 июля 2024 г. 00:05
В Ираке шведский подданный приговорен к смертной казни
В Ираке шведский подданный приговорен к смертной казни
1 июля 2024 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi