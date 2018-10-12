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    Президент Венесуэлы считает, что США дали указание Колумбии его убить

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США дали указание Колумбии осуществить покушение на него.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал в четверг в эфире государственного канала.

    "Правительству Боготы было поручено убить Мадуро. Заявляю на весь мир, что Белый дом поставил им эту задачу", - сказал политик.

    Глава Венесуэлы также отметил, что венесуэльский народ защитит его от всех нападок извне. "Несмотря на приказ Белого дома, ни один волос не упадет с моей головы, поскольку Бог и народ меня защищают", - добавил Мадуро.

    Попытка убить главу Венесуэлы с использованием беспилотников с грузом взрывчатки была совершена в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии 4 августа. Президент и члены высшего руководства Венесуэлы остались невредимы.

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