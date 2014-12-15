Президент Венесуэлы рассказал об очередной попытке покушения

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро в воскресенье рассказал об очередном плане покушения на свою жизнь, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, попытка покушения якобы должна была состояться во время недавнего визита в Эквадор на саммит Союза южноамериканских наций (UNASUR).

"На саммите UNASUR нам поступила информация об имени и фамилии человека, банковских счетах, и сколько этому наемному убийце заплатили, направив его из Центральной Америки, чтобы он осуществил операцию по моему убийству в Эквадоре", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы отметил, что после получения этих данных, он связался с эквадорским коллегой Рафаэлем Корреа с просьбой усилить охрану. По данным Мадуро, этот предполагаемый убийца успел въехать в Эквадор за день до описываемых событий, а теперь его ищут уже и в Венесуэле при помощи информации, предоставляемой эквадорскими властями.

Это уже не первое покушение на Мадуро, о котором сообщают венесуэльские власти.

В конце мая этого года правительство Венесуэлы сообщило, что оппозиция при поддержке США готовит план по уничтожению президента. Одной из центральных фигур заговора были названы экс-депутат парламента страны Мария Корина Мачадо и другой оппозиционер Диего Арриа. Власти обвинили их в связях с послом США в Колумбии Кевином Уитэкером.