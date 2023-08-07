О нас

Президент Венесуэлы раскритиковал мировых лидеров за отсутствие реакции на сожжение Корана

Президент Венесуэлы раскритиковал мировых лидеров за отсутствие реакции на сожжение Корана Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Al-Mayadeen раскритиковал лидеров европейских государств из-за отсутствия реакции политического руководства стран Европы, а также ряд средств массовой информации на инциденты с сожжением Корана в Швеци
Другие страны
7 августа 2023 г. 08:06
Президент Венесуэлы раскритиковал мировых лидеров за отсутствие реакции на сожжение Корана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Al-Mayadeen раскритиковал лидеров европейских государств из-за отсутствия реакции политического руководства стран Европы, а также ряд средств массовой информации на инциденты с сожжением Корана в Швеции и Дании.

Как передает Report, венесуэльский лидер отметил, что те, кто закрывает глаза на сожжение священных писаний, "косвенно причастны" к этому в связи со "своим молчанием".

Мадуро также осудил СМИ, которые не занимаются освещением существующей проблемы. Он признался, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульман и деятельность "крайне правых и расистских кругов", которые уничтожают копии Корана в Европе.

"Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию? Мы почувствовали бы большое негодование", - сказал президент Венесуэлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Maduro Quranın yandırılmasına göz yuman Avropa liderlərini tənqid edib

Другие новости из категории

Украина открыла на границе с РФ пункт пропуска для своих граждан
Украина открыла на границе с РФ пункт пропуска для своих граждан
7 августа 2023 г. 08:27
В Таджикистане в результате ДТП с грузовиком погибли 10 человек
В Таджикистане в результате ДТП с грузовиком погибли 10 человек
7 августа 2023 г. 07:54
СМИ: Депутаты от правящей партии ФРГ призывают предоставить Украине ракеты Taurus
СМИ: Депутаты от правящей партии ФРГ призывают предоставить Украине ракеты Taurus
7 августа 2023 г. 07:05
Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде
Шесть человек стали жертвами пожара в австралийском Квинсленде
7 августа 2023 г. 06:43
В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов
В Британии втрое увеличат штрафы для работодателей, нанимающих нелегалов
7 августа 2023 г. 06:12
США направили Украине более $66 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи
США направили Украине более $66 млрд военной, финансовой и гуманитарной помощи
7 августа 2023 г. 05:36
Северная Корея собирается нарастить производство оружия
Северная Корея собирается нарастить производство оружия
7 августа 2023 г. 05:07
Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны
Мятежники в Нигере закрывают воздушное пространство страны
7 августа 2023 г. 04:19
Baykar локализует производство боевых беспилотников Bayraktar в Саудовской Аравии
Baykar локализует производство боевых беспилотников Bayraktar в Саудовской Аравии
7 августа 2023 г. 03:56
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90
Число пострадавших в железнодорожной катастрофе в Пакистане увеличилось до 90
7 августа 2023 г. 03:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi