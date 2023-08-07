Президент Венесуэлы раскритиковал мировых лидеров за отсутствие реакции на сожжение Корана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Al-Mayadeen раскритиковал лидеров европейских государств из-за отсутствия реакции политического руководства стран Европы, а также ряд средств массовой информации на инциденты с сожжением Корана в Швеци

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире телеканала Al-Mayadeen раскритиковал лидеров европейских государств из-за отсутствия реакции политического руководства стран Европы, а также ряд средств массовой информации на инциденты с сожжением Корана в Швеции и Дании.

Как передает Report , венесуэльский лидер отметил, что те, кто закрывает глаза на сожжение священных писаний, "косвенно причастны" к этому в связи со "своим молчанием".

Мадуро также осудил СМИ, которые не занимаются освещением существующей проблемы. Он признался, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульман и деятельность "крайне правых и расистских кругов", которые уничтожают копии Корана в Европе.

"Что бы мы, христиане, почувствовали, если бы кто-то начал сжигать Библию? Мы почувствовали бы большое негодование", - сказал президент Венесуэлы.