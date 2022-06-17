Президент Венесуэлы: Прямые авиарейсы между Каракасом и Дохой начнутся в октябре

Прямые авиарейсы между столицей Венесуэлы Каракасом и столицей Катара Дохой начнутся в октябре.
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Тур Мадуро в Катар продлился два дня.
"Мы рассматривали все инвестиционные планы катарских бизнесменов в сферах нефти, газа, нефтехимии, туризма и производства продуктов питания", - сказал Мадуро во время визита в Баку в эфире венесуэльского государственного телевидения о встречах в Катаре.
Визит президента в Катар являлся частью международного турне, охватывающего Турцию, Алжир, Иран и Кувейт.
Правительство Венесуэлы также объявило о прямых рейсах между Алжиром и Ираном.