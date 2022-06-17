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Президент Венесуэлы: Прямые авиарейсы между Каракасом и Дохой начнутся в октябре

Президент Венесуэлы: Прямые авиарейсы между Каракасом и Дохой начнутся в октябре Прямые авиарейсы между столицей Венесуэлы Каракасом и столицей Катара Дохой начнутся в октябре.
Другие страны
17 июня 2022 г. 08:31
Президент Венесуэлы: Прямые авиарейсы между Каракасом и Дохой начнутся в октябре

Прямые авиарейсы между столицей Венесуэлы Каракасом и столицей Катара Дохой начнутся в октябре.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Тур Мадуро в Катар продлился два дня.

"Мы рассматривали все инвестиционные планы катарских бизнесменов в сферах нефти, газа, нефтехимии, туризма и производства продуктов питания", - сказал Мадуро во время визита в Баку в эфире венесуэльского государственного телевидения о встречах в Катаре.

Визит президента в Катар являлся частью международного турне, охватывающего Турцию, Алжир, Иран и Кувейт.

Правительство Венесуэлы также объявило о прямых рейсах между Алжиром и Ираном.

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Версия на азербайджанском языке Venesuela və Qətər arasında birbaşa uçuşlara başlanılacaq

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