Президент Венесуэлы: Прямые авиарейсы между Каракасом и Дохой начнутся в октябре

Прямые авиарейсы между столицей Венесуэлы Каракасом и столицей Катара Дохой начнутся в октябре.

Прямые авиарейсы между столицей Венесуэлы Каракасом и столицей Катара Дохой начнутся в октябре.

Как передает Report со ссылкой на Reuters , об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Тур Мадуро в Катар продлился два дня.

"Мы рассматривали все инвестиционные планы катарских бизнесменов в сферах нефти, газа, нефтехимии, туризма и производства продуктов питания", - сказал Мадуро во время визита в Баку в эфире венесуэльского государственного телевидения о встречах в Катаре.

Визит президента в Катар являлся частью международного турне, охватывающего Турцию, Алжир, Иран и Кувейт.

Правительство Венесуэлы также объявило о прямых рейсах между Алжиром и Ираном.