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Президент Венесуэлы произвел масштабные перестановки в правительстве страны

Президент Венесуэлы произвел масштабные перестановки в правительстве страны Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве республики, сменив глав половины ведомств.
Другие страны
28 августа 2024 г. 02:16
Президент Венесуэлы произвел масштабные перестановки в правительстве страны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел масштабные перестановки в правительстве республики, сменив глав половины ведомств.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Venezolana de Television.

Мадуро утвердил Делси Родригес в должности вице-президента страны. Кроме того, она станет главой министерства нефтяной промышленности.

Вице-президентом по вопросам политической независимости, безопасности и мира, а также главой МВД назначен Дьосдадо Кабельо, первый заместитель председателя правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. В свою очередь, губернатор штата Миранда Эктор Родригес станет вице-президентом по вопросам развития территориального социализма.

Педро Тельечеа, бывший глава государственной нефтедобывающей компании PDVSA и Миннефти, станет министром промышленности и национального производства. PDVSA возглавит Эктор Обрегон, действующий вице-президент госконцерна.

"Тельечеа покидает отрасль при уровне добычи в 1 млн баррелей в сутки, мы должны прийти к 2 млн [баррелей в сутки]. Потому что никто не сможет вытеснить Венесуэлу с карты мира", - заявил Мадуро.

Среди министров, которые сохранили свои должности, находятся глава Минобороны Владимир Падрино Лопес, министр иностранных дел Иван Хиль Пинто, а также связи и информации Фредди Ньаньес.

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