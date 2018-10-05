Президент Венесуэлы прогнозирует цену барреля нефти в $90

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Рост стоимости барреля нефти до $90 спрогнозировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Информацию об этом опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на агентство AVN, передает Report.

«Создается впечатление, что нефть вернется на $90. Бог нас поджимает, но не казнит», — цитирует его агентство.

20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр убрано пять нулей, новая валюта — суверенный боливар — привязывается к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60.