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    Президент Венесуэлы прогнозирует цену барреля нефти в $90

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Рост стоимости барреля нефти до $90 спрогнозировал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Информацию об этом опубликовало «РИА Новости» со ссылкой на агентство AVN, передает Report. 

    «Создается впечатление, что нефть вернется на $90. Бог нас поджимает, но не казнит», — цитирует его агентство.

    20 августа в Венесуэле началась деноминация — с купюр убрано пять нулей, новая валюта — суверенный боливар — привязывается к национальной криптовалюте петро, стоимость которой приравнивается к цене барреля добываемой нефти и составляет около $60.

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