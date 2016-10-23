Президент Венесуэлы прибыл в Эр-Рияд для переговоров по нефти

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в воскресенье в столицу Саудовской Аравии в рамках переговоров на международном уровне по вопросам добычи нефти.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех.

На днях Мадуро посетил Азербайджан, где выразил уверенность в том, что страны - члены ОПЕК и страны - производители нефти, не входящие в организацию, примут в ближайшее время соглашение по сокращению добычи нефти.