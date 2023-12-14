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Президент Венесуэлы прибыл на встречу с президентом Гайаны по урегулированию территориального спора

Президент Венесуэлы прибыл на встречу с президентом Гайаны по урегулированию территориального спора Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в столицу Сент-Винсента и Гренадин Кингстаун на встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али по урегулированию многолетнего территориального спора. В международном аэропорту его встречал премьер-министр эт
Другие страны
14 декабря 2023 г. 20:01
Президент Венесуэлы прибыл на встречу с президентом Гайаны по урегулированию территориального спора

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в столицу Сент-Винсента и Гренадин Кингстаун на встречу с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али по урегулированию многолетнего территориального спора. В международном аэропорту его встречал премьер-министр этого островного карибского государства Ральф Гонсалвес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию прибытия вел телеканал Venezolana de Television.

"[Прибыл на переговоры] с мандатом венесуэльского народа, со словами диалога и мира, чтобы защитить исторические права нашего народа, нашей родины и вести поиск эффективного, удовлетворительного решения [территориального спора], как это предусмотрено Женевским соглашением 1966 года", - заявил Мадуро в аэропорту.

Президент выразил благодарность Сообществу стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и Карибскому сообществу (КАРИКОМ), которые выступали организаторами встречи на высшем уровне с властями Гайаны. "Мы приложим все усилия, чтобы Латинская Америка и Карибский бассейн оставались зоной мира", - подчеркнул Мадуро.

В саммите в качестве наблюдателей примут участие представители генерального секретаря ООН и советник президента Бразилии .

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