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Президент Венесуэлы подтвердил курс на сотрудничество с Мексикой

Президент Венесуэлы подтвердил курс на сотрудничество с Мексикой Президент Венесуэлы Николас Мадуро и избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре подтвердили дружественные отношения двух стран.
Другие страны
5 июня 2024 г. 01:26
Президент Венесуэлы подтвердил курс на сотрудничество с Мексикой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре подтвердили дружественные отношения двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на своей странице в соцсети X.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел братский, дружеский телефонный разговор с избранным президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и поздравил ее с потрясающей победой над манипуляциями правых сил на выборах 2 июня", - указал глава МИД. По его словам, "стороны подтвердили курс на сотрудничество и братство Мексики и Венесуэлы - стран с великой историей борьбы за независимость".

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