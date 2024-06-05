Президент Венесуэлы подтвердил курс на сотрудничество с Мексикой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре подтвердили дружественные отношения двух стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и избранный президент Мексики Клаудия Шейнбаум в телефонном разговоре подтвердили дружественные отношения двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел республики Иван Хиль Пинто на своей странице в соцсети X.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел братский, дружеский телефонный разговор с избранным президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и поздравил ее с потрясающей победой над манипуляциями правых сил на выборах 2 июня", - указал глава МИД. По его словам, "стороны подтвердили курс на сотрудничество и братство Мексики и Венесуэлы - стран с великой историей борьбы за независимость".