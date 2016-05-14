​Президент Венесуэлы отозвал посла в Бразилии

Баку. 14 Май. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в пятницу, что отозвал посла страны в Бразилии после временного отстранения от власти президента Дилмы Роуссефф.

Как передает Report, по словам Мадуро, он уже встретился с послом Альберто Кастеларом в Каракасе и обсудил ситуацию, складывающуюся в Бразилии.

"Все это (процесс импичмента в Бразилии) было нечестной игрой против первой женщины-президента Бразилии", — приводит портал Noticias24 заявление Мадуро.

В ночь на четверг сенат (верхняя палата парламента) Бразилии 55 голосами против 22 поддержал продолжение процедуры импичмента Роуссефф. Это означает, что глава государства покинула свой пост на 180 дней, а ее обязанности начал исполнять вице-президент Мишел Темер. Он уже сформировал новое правительство.

Свою поддержку и солидарность Роуссефф высказали власти Кубы, Венесуэлы и Эквадора, традиционно считающихся союзниками левых сил, к которым относилось правительство отстраненной главы бразильского государства.