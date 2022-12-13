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Президент Венесуэлы объявил о полном открытии границы с Колумбией с 1 января

Президент Венесуэлы объявил о полном открытии границы с Колумбией с 1 января Венесуэла и Колумбия полностью откроют наземную границу с 1 января, в том числе для частного транспорта.
Другие страны
13 декабря 2022 г. 08:22
Президент Венесуэлы объявил о полном открытии границы с Колумбией с 1 января

Венесуэла и Колумбия полностью откроют наземную границу с 1 января, в том числе для частного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро.

"С 1 января 2023 года мы полностью откроем границу между Колумбией и Венесуэлой. Это будет большой подарок для наших народов. Мы выполним все, о чем объявили вместе с президентом (Колумбии Густаво) Петро", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Венесуэльские власти рассчитывают, что с 1 января границу смогут пересекать все виды транспорта. Страны объявили об открытии наземной границы 26 сентября, однако пока пересечь ее могут только пешеходы и грузовой транспорт.

Напомним, что наземная граница между странами была закрыта для транспорта в 2015 году по решению Каракаса. В марте 2020 года страны полностью закрыли пограничные переходы из-за пандемии.

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Версия на английском языке Venezuela-Colombia border to completely reopen next year 
Версия на азербайджанском языке Venesuela ilə Kolumbiya arasında sərhədin açılacağı vaxt məlum olub

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