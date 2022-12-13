Президент Венесуэлы объявил о полном открытии границы с Колумбией с 1 января

Венесуэла и Колумбия полностью откроют наземную границу с 1 января, в том числе для частного транспорта.

Венесуэла и Колумбия полностью откроют наземную границу с 1 января, в том числе для частного транспорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник венесуэльский президент Николас Мадуро.

"С 1 января 2023 года мы полностью откроем границу между Колумбией и Венесуэлой. Это будет большой подарок для наших народов. Мы выполним все, о чем объявили вместе с президентом (Колумбии Густаво) Петро", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Венесуэльские власти рассчитывают, что с 1 января границу смогут пересекать все виды транспорта. Страны объявили об открытии наземной границы 26 сентября, однако пока пересечь ее могут только пешеходы и грузовой транспорт.

Напомним, что наземная граница между странами была закрыта для транспорта в 2015 году по решению Каракаса. В марте 2020 года страны полностью закрыли пограничные переходы из-за пандемии.