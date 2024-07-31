Президент Венесуэлы объявил о мерах по обеспечению безопасности и правопорядка

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил на заседании Совета обороны и Государственного совета о принятии мер для обеспечения правопорядка и безопасности республики.
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"В первую очередь я принял решение создать специальную комиссию, чтобы при содействии России и Китая оценить систему биобезопасности страны", - указал президент.
Он сообщил также о комиссии, которая рассмотрит урон, нанесенный хакерской атакой системе передачи данных Национального избирательного совета. Кроме того, будет создан фонд в размере $10 млн для поддержки жертв "фашистских группировок" и специальная комиссия "по защите общества от атак СМИ и социальных сетей".
Президент дал указание о "патрулировании подразделениями вооруженных сил и полиции улиц, проспектов и жилых кварталов для обеспечения безопасности граждан".