О нас

Президент Венесуэлы объявил о мерах по обеспечению безопасности и правопорядка

Президент Венесуэлы объявил о мерах по обеспечению безопасности и правопорядка Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил на заседании Совета обороны и Государственного совета о принятии мер для обеспечения правопорядка и безопасности республики.
Другие страны
31 июля 2024 г. 06:17
Президент Венесуэлы объявил о мерах по обеспечению безопасности и правопорядка
Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил на заседании Совета обороны и Государственного совета о принятии мер для обеспечения правопорядка и безопасности республики.

Как передает Report, репортаж с заседания вел телеканал Venezolana de Televisión.

"В первую очередь я принял решение создать специальную комиссию, чтобы при содействии России и Китая оценить систему биобезопасности страны", - указал президент.

Он сообщил также о комиссии, которая рассмотрит урон, нанесенный хакерской атакой системе передачи данных Национального избирательного совета. Кроме того, будет создан фонд в размере $10 млн для поддержки жертв "фашистских группировок" и специальная комиссия "по защите общества от атак СМИ и социальных сетей".

Президент дал указание о "патрулировании подразделениями вооруженных сил и полиции улиц, проспектов и жилых кварталов для обеспечения безопасности граждан".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Трамп уступает Харрис по поддержке в четырех колеблющихся штатах
Трамп уступает Харрис по поддержке в четырех колеблющихся штатах
31 июля 2024 г. 05:53
Глава Минобороны РФ предупредил американского коллегу о неуправляемой эскалации
Глава Минобороны РФ предупредил американского коллегу о неуправляемой эскалации
31 июля 2024 г. 05:16
В Ирландии при крушении вертолета погибли два человека
В Ирландии при крушении вертолета погибли два человека
31 июля 2024 г. 04:42
В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады
В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады
31 июля 2024 г. 03:37
Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с Хезболлах
Белый дом не считает неизбежной войну Израиля с "Хезболлах"
31 июля 2024 г. 03:22
Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на правовых условиях
Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ на правовых условиях
31 июля 2024 г. 02:51
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревне в Париже
Рекордсмен мира по прыжкам с шестом отказался жить в Олимпийской деревне в Париже
31 июля 2024 г. 02:15
Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции
Захарова о церемонии открытия парижской Олимпиады: Макрон забыл историю Франции
30 июля 2024 г. 23:49
На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом
На парижской Олимпиаде растет число случаев заражения коронавирусом
30 июля 2024 г. 22:51
На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек
На севере ФРГ обрушилась крыша магазина, пострадали свыше десятка человек
30 июля 2024 г. 22:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi