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    Президент Венесуэлы обвинил Twitter в "фашизме"

    Поводом для такого обвинения стала блокировка в социальной сети аккаунтов, связанных с властями страны© Courtesy İmage

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил интернет-сервис Twitter в "фашизме".

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, поводом для такого обвинения стала блокировка в социальной сети аккаунтов, связанных с властями страны.

    Кроме того, Мадуро пригрозил предать огласки имена тех, кто руководит отделением компании Twitter в Венесуэле. При том, что отделений международной компании в Венесуэле нет.

    Несмотря на сделанное заявление, Мадуро обратился к своим сторонникам с призывом продолжить пользоваться "Твиттером" для освещения происходящих в Венесуэле протестов.

    "Если они заблокировали тысячу аккаунтов, мы откроем десять тысяч вместе с нашей молодежью. Битва в социальных медиа очень важна", - заявил президент страны.

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