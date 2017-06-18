Президент Венесуэлы обвинил Twitter в "фашизме"

© Courtesy İmage

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Венесуэльский лидер Николас Мадуро обвинил интернет-сервис Twitter в "фашизме".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, поводом для такого обвинения стала блокировка в социальной сети аккаунтов, связанных с властями страны.

Кроме того, Мадуро пригрозил предать огласки имена тех, кто руководит отделением компании Twitter в Венесуэле. При том, что отделений международной компании в Венесуэле нет.

Несмотря на сделанное заявление, Мадуро обратился к своим сторонникам с призывом продолжить пользоваться "Твиттером" для освещения происходящих в Венесуэле протестов.

"Если они заблокировали тысячу аккаунтов, мы откроем десять тысяч вместе с нашей молодежью. Битва в социальных медиа очень важна", - заявил президент страны.