Президент Венесуэлы объявил о трехдневном трауре в связи со смертью Кастро

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил трехдневный траур в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

Как передает Report, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее Мадуро выразил соболезнования кубинскому лидеру Раулю Кастро и народу Кубы. Президент Венесуэлы также намерен провести церемонию в честь революционера в Каракасе, где похоронен экс-президент страны Уго Чавес — близкий соратник Фиделя Кастро.

Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в пятницу.