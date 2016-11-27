 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Венесуэлы объявил о трехдневном трауре в связи со смертью Кастро

    Мадуро намерен провести церемонию в честь революционера в Каракасе

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил трехдневный траур в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро.

    Как передает Report, об этом передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Ранее Мадуро выразил соболезнования кубинскому лидеру Раулю Кастро и народу Кубы. Президент Венесуэлы также намерен провести церемонию в честь революционера в Каракасе, где похоронен экс-президент страны Уго Чавес — близкий соратник Фиделя Кастро.

    Лидер кубинской революции Фидель Кастро скончался в возрасте 90 лет в пятницу.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi