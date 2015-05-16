​Президент Венесуэлы надеется на повышение нефти до 100 долларов за баррель

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ К июню этого года удастся заключить соглашение между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и другими нефтедобывающими государствами в целях повышения стоимости этого углеводородного сырья на мировом рынке.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу в Каракасе, указав, что оптимальная цены на "черное золото" должна составлять не менее 100 долларов за баррель.

Страны-члены ОПЕК и не входящие в эту организацию государства рассматривают меры, направленные на повышение стоимости нефти на мировом рынке, сказал Мадуро. По его словам, цены на "черное золото" должны стабилизироваться во втором полугодии.

Венесуэла, которая является крупнейшей в мире страной по разведанным и подтвержденным запасам нефти, сильно страдает от падения международных цен на этот продукт. В настоящее время стоимость венесуэльского "черного золота" составляет всего 57 долларов за баррель, что значительно меньше прежней цены.