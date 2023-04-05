Президент ВБ: Украине нужны сотни миллиардов долларов для восстановления

Украине, согласно оценкам Всемирного банка (ВБ), потребуются сотни миллиардов долларов для восстановления страны.
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"Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые нужны просто для восстановления, чтобы вернуть все к прежнему состоянию. И только потом можно будет думать о будущем", — сказал Мэлпас.
По его словам, с конца февраля прошлого года Украине от Всемирного банка были направлены $21 млрд на невоенную помощь.
Глава банка также отметил, что для будущего членства страны в Евросоюзе будет очень важно установить с ним связи "с точки зрения рынков и логистики".