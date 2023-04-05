Президент ВБ: Украине нужны сотни миллиардов долларов для восстановления

Украине, согласно оценкам Всемирного банка (ВБ), потребуются сотни миллиардов долларов для восстановления страны.

Украине, согласно оценкам Всемирного банка (ВБ), потребуются сотни миллиардов долларов для восстановления страны.

Как передает Report , об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые нужны просто для восстановления, чтобы вернуть все к прежнему состоянию. И только потом можно будет думать о будущем", — сказал Мэлпас.

По его словам, с конца февраля прошлого года Украине от Всемирного банка были направлены $21 млрд на невоенную помощь.

Глава банка также отметил, что для будущего членства страны в Евросоюзе будет очень важно установить с ним связи "с точки зрения рынков и логистики".