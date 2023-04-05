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Президент ВБ: Украине нужны сотни миллиардов долларов для восстановления

Президент ВБ: Украине нужны сотни миллиардов долларов для восстановления Украине, согласно оценкам Всемирного банка (ВБ), потребуются сотни миллиардов долларов для восстановления страны.
Другие страны
5 апреля 2023 г. 05:07
Президент ВБ: Украине нужны сотни миллиардов долларов для восстановления

Украине, согласно оценкам Всемирного банка (ВБ), потребуются сотни миллиардов долларов для восстановления страны.

Как передает Report, об этом заявил президент ВБ Дэвид Мэлпас в ходе выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Речь идет о сотнях миллиардов долларов, которые нужны просто для восстановления, чтобы вернуть все к прежнему состоянию. И только потом можно будет думать о будущем", — сказал Мэлпас.

По его словам, с конца февраля прошлого года Украине от Всемирного банка были направлены $21 млрд на невоенную помощь.

Глава банка также отметил, что для будущего членства страны в Евросоюзе будет очень важно установить с ним связи "с точки зрения рынков и логистики".

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankının prezidenti: “Ukraynanın bərpası üçün yüz milyardlarla dollar lazımdır”

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