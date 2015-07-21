​Президент: В Кыргызстане имеются силы, пытающиеся дестабилизировать обстановку

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Установившаяся в Кыргызстане общественно-политическая стабильность не отвечает интересам некоторых сил и они предпринимают попытки изменить обстановку.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Алмазбек Атамбаев во время церемонии открытия новой базы для подготовки спецназа МВД.

"Имеются силы, которые хотят дестабилизировать обстановку в республике, - сказал Атамбаев. - Они думают, что государство, как и раньше, слабое, и поэтому могут совершать свои неправомерные деяния". Однако, по его словам, ситуация с обеспечением безопасности в стране существенно изменилась в лучшую сторону.

"У нас есть структуры и органы, которые стоят на страже охраны порядка и безопасности, чему примером служит недавняя спецоперация в Бишкеке, - отметил президент. - Сотрудники ГКНБ (Государственного комитета национальной безопасности - ред.) обезвредили террористов, тем самым не допустили трагических последствий".

"Напряженность в мире только нарастает и это показали недавние события в нашей столице, - сказал Атамбаев. - Поэтому правительство и парламент страны будут уделять особое внимание укреплению силовых структур страны".