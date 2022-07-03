Президент Узбекистана провел в Нукусе совещание и встретился с жителями

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вновь прибывший в воскресенье в Нукус, провёл видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вновь прибывший в воскресенье в Нукус, провёл видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.uz, об этом заявила пресс-служба президента. В это время в республике вновь заработал интернет, но примерно через 20 минут он снова стал недоступен.

"Хокимы и начальники правоохранительных органов районов доложили о принимаемых мерах по обеспечению безопасности граждан, укреплению законности и правопорядка. Отмечено, что после вчерашнего обращения главы государства обстановка стабилизировалась и возвращается в нормальное русло", - говорится в сообщении.

С воскресенья на территории Каракалпакстана введено чрезвычайное положение. Комендант территории - руководитель Национальной гвардии Узбекистана Рустам Джураев - дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль, отмечается в сообщении.

На совещании присутствовал также министр обороны Узбекистана Баходир Курбанов, глава Службы госбезопасности Абдусалом Азизов, председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мурат Камалов и другие официальные лица.