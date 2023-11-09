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Президент Узбекистана призвал Израиль и Палестину к прекращению военных действий

Президент Узбекистана призвал Израиль и Палестину к прекращению военных действий Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Израиль и Палестину приступить к началу мирных переговоров.
Другие страны
9 ноября 2023 г. 11:23
Президент Узбекистана призвал Израиль и Палестину к прекращению военных действий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Израиль и Палестину приступить к началу мирных переговоров.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент Узбекистана заявил в своем выступлении на открытии саммита ОЭС.

"Жертвами этой войны все чаще становится мирное население: женщины, дети, пожилые люди. Призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров", - сказал он.

По словам президента Узбекистана, народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждается резолюциями ООН.

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Версия на английском языке Uzbek president urges Israel and Palestine to stop hostilities

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