Президент Узбекистана призвал Израиль и Палестину к прекращению военных действий

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Израиль и Палестину приступить к началу мирных переговоров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал Израиль и Палестину приступить к началу мирных переговоров.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом президент Узбекистана заявил в своем выступлении на открытии саммита ОЭС.

"Жертвами этой войны все чаще становится мирное население: женщины, дети, пожилые люди. Призываем стороны к немедленному прекращению военных действий, началу мирных переговоров", - сказал он.

По словам президента Узбекистана, народ Палестины имеет право на создание собственного независимого государства, что подтверждается резолюциями ООН.