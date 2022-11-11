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Президент Узбекистана предложил учредить новую должность в ОТГ

Президент Узбекистана предложил учредить новую должность в ОТГ Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств по делам молодежи.
Другие страны
11 ноября 2022 г. 11:05
Президент Узбекистана предложил учредить новую должность в ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств по делам молодежи.

Как сообщает Report, об этом он заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Шавкат Мирзиёев также предложил в следующем году провести в Узбекистане Международный конгресс науки и инноваций молодежи тюркского мира: "На его площадке планируем организовать встречи министров инноваций и образования, ректоров вузов и молодых лидеров, талантливых юношей и девушек, старейшин нашей Организации. Для придания этой работе системности и обеспечения ее эффективности предлагаем учредить должность заместителя генсека Организации по делам молодёжи".

Также глава Узбекистана высказался за проведение в организации институциональных реформ: "Прежде всего - создать отдельные комитеты на уровне министров по приоритетным направлениям - политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодежь и другим".

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Версия на английском языке President of Uzbekistan proposes to establish new position in OTS
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Prezidenti TDT-də yeni vəzifənin təsis olunmasını təklif edib

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