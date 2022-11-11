Президент Узбекистана предложил учредить новую должность в ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств по делам молодежи.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств по делам молодежи.

Как сообщает Report, об этом он заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.

Шавкат Мирзиёев также предложил в следующем году провести в Узбекистане Международный конгресс науки и инноваций молодежи тюркского мира: "На его площадке планируем организовать встречи министров инноваций и образования, ректоров вузов и молодых лидеров, талантливых юношей и девушек, старейшин нашей Организации. Для придания этой работе системности и обеспечения ее эффективности предлагаем учредить должность заместителя генсека Организации по делам молодёжи".

Также глава Узбекистана высказался за проведение в организации институциональных реформ: "Прежде всего - создать отдельные комитеты на уровне министров по приоритетным направлениям - политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодежь и другим".