Президент Узбекистана предложил учредить новую должность в ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил учредить должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств по делам молодежи.
Как сообщает Report, об этом он заявил на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде.
Шавкат Мирзиёев также предложил в следующем году провести в Узбекистане Международный конгресс науки и инноваций молодежи тюркского мира: "На его площадке планируем организовать встречи министров инноваций и образования, ректоров вузов и молодых лидеров, талантливых юношей и девушек, старейшин нашей Организации. Для придания этой работе системности и обеспечения ее эффективности предлагаем учредить должность заместителя генсека Организации по делам молодёжи".
Также глава Узбекистана высказался за проведение в организации институциональных реформ: "Прежде всего - создать отдельные комитеты на уровне министров по приоритетным направлениям - политика и безопасность, торговля и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, энергетика, информационные технологии, туризм, инновации и образование, медицина, молодежь и другим".