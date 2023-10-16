Президент Узбекистана предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в условиях глобальных климатических изменений предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в условиях глобальных климатических изменений предложил принять международную программу по развитию зеленого туризма.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В условиях растущих проблем изменения климата подчеркнута актуальность принятия международной программы действий по развитию зеленого туризма", - сказал Мирзиёев в ходе выступления на проходящей в Самарканде 25-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.

В качестве практических шагов по реализации этого предложения глава Узбекистана предложил учредить номинацию "Лучший город по внедрению зеленого туризма" в рамках UNWTO, а также создать Глобальную лабораторию стартапов зеленого туризма на базе Центрально-Азиатского университета изучения окружающей среды и изменения климата и Международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.